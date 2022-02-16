Вино оказалось калорийнее гамбургеров. Как сообщает газета Daily Mail, в двух бокалах спиртного может содержаться больше калорий, чем популярной еде из Макдональдса, а также рекомендованное количество сахара почти за весь день.

Британские исследователи проанализировали 30 бутылок красного, белого, розового, фруктового и игристого вина из десяти ведущих винных брендов Великобритании.

Они обнаружили, что бутылка может содержать до 59 г сахара и 598 калорий. Только у каждого пятого вина на этикетке была указана калорийность.

Содержание сахара на бутылках в Британии вообще не отображается, в отличие, к примеру, от безалкогольных напитков. Британский Альянс Здоровья, заказавший анализ вина в независимой лаборатории, теперь призывает улучшить маркировку алкоголя.

Альянс, в который входят более 60 организаций, включая королевские медицинские колледжи, заявил, что отсутствие этой информации означает, что пьющих «держат в неведении» относительно решений, влияющих на их здоровье.

Правительственные рекомендации рекомендуют взрослым употреблять не более 30 г добавленного сахара в день. Перебрать с сахаром можно легко, выпив всего два средних бокала некоторых из самых популярных вин.

Это большое количество вина также содержит больше калорий, чем гамбургер McDonald's, который содержит 250 калорий.

Примечательно, что менее крепкие вина, как правило, содержат больше всего сахара.

Профессор альянса сэр Ян Гилмор рассказал СМИ: «Нынешнее освобождение алкоголя от правил маркировки продуктов питания и напитков абсурдно».

Он отметил, что алкоголь связан с ожирением и семью видами рака. Он сказал, что запланированные правительственные консультации по маркировке алкоголя, которые официальные лица обязались провести в 2020 году, должны быть опубликованы без промедления.

Лондон, Елена Васильева

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