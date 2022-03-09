В США умер человек с сердцем свиньи

Первый человек в мире, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, 57-летний житель Мэриленда Дэвид Беннетт, умер через два месяца после операции по трансплантации, – сообщает Associated Press.

Сообщается, что врачи пока не распространяются о причине смерти Беннетта, но говорят, что состояние пациента начало ухудшаться несколькими днями ранее.

Подобная операция – первая в мире. Сообщается, что три гена, которые делают свиные органами не совместимыми с иммунной системой человека, были удалены. Также был удален один ген, чтобы предотвратить рост сердечных тканей. Вместо этого свинье были внедрены шесть человеческих генов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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