Муравьи способны определять рак по запаху

Муравьи способны по запаху распознать рак у человека. Об этом говорится в следовании, проведенном крупнейшей европейской организацией по исследованиям и разработка – Национальным центром научных исследований, базирующимся в Париже, сообщает журнал iScience.

Авторы исследования утверждают, что в будущем муравьи могут стать подходящими помощниками для раннего выявления рака.

Раковые клетки характеризуются измененным метаболизмом, производящим уникальные образцы летучих органических соединений (ЛОС).

Ранее было выяснено, что эти соединения способны обнаруживать специально обученные собаки, но их обучение требует больших затрат и времени, говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, муравьи, обладающие тонким и чутким обонянием, гораздо эффективнее справляются с этой задачей. Говорят, что они способны отличить здоровые человеческие клетки от раковых после нескольких минут тренировки.

В ходе исследования были использованы 36 бурых лестных муравьев, которые были подвергнуты нескольким обучающим экспериментам.

После нахождения образца раковых клеток человека (рак яичников), культивированных в искусственной среде, они получали в награду сахарный раствор.

Время, необходимое муравьям для получения награды, в ходе экспериментов постепенно уменьшалось, что, по мнению авторов, говорит о том, что они научились обнаруживать наличие раковых клеток на основе летучих органических соединений.

Затем обученные муравьи смогли найти раковые клетки без какой-либо последующей награды.

Москва, Елена Васильева

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