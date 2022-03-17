В Израиле ожидают вспышку полиомиелита

Министерство здравоохранения Израиля обеспокоено возможной вспышкой полиомиелита, поскольку возбудитель вируса обнаружен уже в четырех городах страны – сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что после того, как в Иерусалиме были выявлены несколько случаев заражения детей, возбудитель полиомиелита был обнаружен в канализационных стоках в Тверии, Модиин-Илите, в Бейт-Шемеше, что говорит о распространении вируса по стране.

Израильский телеканал Кан-11 сообщил в четверг,17 марта, что минздравом уже закуплены сотни тысяч доз вакцины от полиомиелита. По данным телеканала, вакцина закуплена не только для детей до двух лет, но для всех детей до 10 лет, которые не получили четыре дозы, необходимые по протоколу.

Ранее глава службы общественного здравоохранения минздрава Израиля доктор Шарон Эльрои-Прайс предупреждала, что врачам следует ожидать вспышки полиомиелита, и что сейчас имеются десятки, если не сотни, бессимптомных носителей.

Эльрои-Прайс также заявила, ее прогноз основан на данных мониторинга канализационных систем, показавшего высокую концентрацию возбудителя полиомиелита в столице. Вместе с тем, она подчеркнула, что большого количества тяжелых случаев заболевания детей не ожидается.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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