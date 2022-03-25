Некоторые подсластители могут вызвать рак – исследование

Некоторые искусственные подсластители могут увеличить риск развития рака.

Эксперты из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований и Университета Сорбонна-Париж-Норд проанализировали данные и предположили потенциальный повышенный риск рака молочной железы и рака, связанного с ожирением.

Предыдущие крупномасштабные исследования на людях не обнаружили такой связи, и британские эксперты заявили, что причинно-следственной связи обнаружено не было.

Если это правда, то употребление подсластителя может быть связано с тремя случаями рака на 10 000 человек, пишет газета Daily Mail.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило, что искусственные подсластители не вредны в суточных дозах. Суточная норма аспартама эквивалентна 12 банкам диетического напитка.

В новом исследовании, опубликованном в PLOS Medicine, были изучены данные о 102 865 взрослых французах в рамках исследования NutriNet-Sante.

Люди, участвовавшие в исследовании, сами сообщали о своей истории болезни, диете, образе жизни и других данных о здоровье.

Исследователи изучили потребление искусственных подсластителей из своих диетических записей, а также изучили диагнозы рака.

Они скорректировали многие факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст, пол, образование, уровень физической активности, курение, индекс массы тела, рост и семейный анамнез рака.

Результаты показали, что у людей, потребляющих большие количества (обычно 79 мг в день) искусственных подсластителей, риск общего рака был на 13% выше, чем у тех, у кого их не было.

Результаты оказались наиболее убедительными для аспартама и ацесульфама-К, оба подсластителя одобрены в ЕС.

По словам ученых, более высокий риск наблюдался в отношении рака молочной железы (риск увеличения на 22 процента при приеме аспартама) и рака, связанного с ожирением.

У исследования было несколько ограничений, в том числе то, что участники исследования чаще были женщинами и тщательно заботились о своем здоровье.

Исследователи заявили: «Наши результаты не поддерживают использование искусственных подсластителей в качестве безопасной альтернативы сахару в продуктах питания или напитках и предоставляют важную и новую информацию для разрешения споров об их потенциальном неблагоприятном воздействии на здоровье».

«Хотя эти результаты необходимо воспроизвести в других крупномасштабных когортах и ​​основных механизмах, проясненных экспериментальными исследованиями, они дают важные и новые идеи для текущей переоценки подсластителей пищевых добавок Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов и другими агентствами здравоохранения во всем мире.

Доктор Майкл Джонс, старший научный сотрудник в области генетики и эпидемиологии в Институте исследования рака (ICR) в Лондоне, рассказал, что в настоящее время все согласны с тем, что «нет четких доказательств того, что искусственные подсластители вызывают рак у людей», хотя этот вопрос часто рассматривается в научном сообществе.

Он добавил: «Связь между искусственными подсластителями и раком, о которой сообщается в этом исследовании, не подразумевает причинно-следственной связи – это не доказательство того, что искусственные подсластители вызывают рак».

«Типы людей, которые используют искусственные подсластители, могут во многом отличаться от тех, кто этого не делает, и эти различия могут частично или полностью объяснить связь».

Фиона Осгун, старший менеджер по медицинской информации в Cancer Research UK, рассказала: «Это крупное исследование показало, что существует связь между некоторыми искусственными подсластителями и раком, но это не означает, что они вызывают его или что людям нужно их избегать. То, что мы едим и пьем в целом, гораздо важнее, чем какой-либо отдельный элемент нашего рациона, поэтому старайтесь есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а также сократить потребление красного и переработанного мяса и продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли».

Доктор Дуэйн Меллор из Астонского университета сказал, что полученные данные касаются «еще трех случаев всех видов рака на 10 000 человек в среднем за восемь лет».

Он указал на недостатки исследования, добавив: «Это исследование не доказывает и даже не предполагает, что мы должны вернуться к сахару и отказаться от искусственных подсластителей или диетических напитков».

Профессор Том Сандерс из Королевского колледжа Лондона сказал: «Хорошо известно, что женщины, страдающие ожирением или склонные к набору веса, чаще употребляют искусственные подсластители, и это ограничивает достоверность выводов этого исследования, поскольку невозможно полностью контролировать это в статистическом анализе».

Доктор Котрина Темчинайте, старший менеджер по связям с общественностью в организации «Рак молочной железы сейчас», отметила: «Мы знаем, что сбалансированное питание, поддержание здорового веса и физическая активность – это шаги, которые люди могут предпринять, чтобы снизить риск заболевания раком груди».

Лондон, Елена Васильева

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