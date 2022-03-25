В крови человека и в органах нашли микропластик

Ученые впервые обнаружили микропластик в крови человека. Открытие показывает, что крошечные частицы пластика могут перемещаться по телу и оседать в органах. Эксперты находят выводы тревожными, хотя они не знают точного воздействия микропластика на человека. Однако они уже показали в лаборатории, что могут повреждать клетки человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном The Guardian.

Микропластик, который поступает в организм в том числе из волокон одежды, шин, косметики и многих других источников, был обнаружен по всей планете, от вершины горы Эверест до самых глубин океанов. Согласно многим исследованиям, люди потребляют микропластик с пищей и водой, а также вдыхают его. Исследователи ранее находили микропластик в человеческом стуле. Недавние исследования также показали, что микропластик может застревать на наружных мембранах эритроцитов и снижать их способность переносить кислород. Специалисты также обнаружили микропластик в плацентах беременных женщин.

Авторы исследования проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, здоровых взрослых, и обнаружили частицы пластика у 17 из них. Некоторые образцы крови содержали два или три вида пластика.

Половина образцов содержала полиэтилентерефталатный пластик, известный как ПЭТ, из которого изготавливаются одноразовые бутылки для напитков, фольга или текстильные волокна. В трети образцов исследователи обнаружили полистирол, используемый в пищевых и других продуктах, а четверть образцов содержала полиэтилен, который используется для изготовления пластиковых пакетов.

«Наше исследование является первым доказательством того, что в нашей крови есть полимерные частицы, что является революционным результатом», – рассказал экотоксиколог Дик Ветхаак из Амстердамского свободного университета (VU).

«Тогда это просто стало известно нам. Частицы есть и они циркулируют по всему телу. Мы также обычно знаем, что младенцы и маленькие дети более подвержены воздействию химических веществ и частиц. Это меня очень беспокоит», – добавил он.

Ветхаак признал, что количество и тип пластика значительно варьировались от одного образца крови к другому. По его словам, различия могут отражать кратковременное воздействие перед взятием образцов крови, например, при питье из пластикового стаканчика или ношении искусственной маски для лица.

По словам ученого, его исследование является новаторским, но вокруг микропластика еще много неизвестного. «Большой вопрос в том, что происходит в нашем теле. Остаются ли в нем частицы? Передаются ли они в какие-то органы, например, через гематоэнцефалический барьер? И достаточно ли высоки эти уровни, чтобы вызвать заболевание? Нам срочно нужно профинансировать дополнительные исследования, чтобы выяснить это», – сказал Ветхаак.

Москва, Елена Васильева

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