Назальная вакцина от ковида вышла на третий этап испытаний – Гинзбург

Назальная вакцина от ковида вышла на третий этап пострегистрационных испытаний. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, они начнутся примерно через пару недель.

«Назальная форма вакцины «Спутник» уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», – отметил Гинзбург.

По словам ученого, такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Москва, Елена Васильева

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