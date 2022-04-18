Минздрав: Ситуация на российском фармацевтическом рынке стабильна

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 18 апреля, заявил, что ситуация с лекарствами на российском фармацевтическом рынке стабильная, в том числе и по ценовой политике.

Глава российского минздрава сказал журналистам: «Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку жизненно важных лекарственных препаратов. Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике. Сегодня мы в режиме инцидент-менеджмента решаем все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями».

Кроме того, Михаил Мурашко заявил, что Россия не зависит от импорта тест-систем на коронавирус.

«Отечественная фармацевтическая промышленность в годы пандемии активно развивалась в этом направлении и сейчас полностью покрывает потребности внутреннего рынка. Сейчас в России зарегистрировано порядка 400 различных тест-систем для выявления коронавируса», – заявил министр здравоохранения России.

Москва, Иван Бабурин

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