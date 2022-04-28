Российским регионам рекомендовано быть готовым к эпидемии холеры

Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором рекомендовал регионам обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой.
В Постановлении Роспотребнадзора регионам России предписывается с целью профилактики завоза и распространения в России холеры главам региональных органов Роспотребнадзора поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы, организовать подготовку медицинских работников.
«Губернаторам рекомендуется внести нужные изменения в планы по санитарной охране и оценить готовность властей и медучреждений к профилактическим мероприятиям.
Кроме того, ведомство рекомендует региональным минздравам обеспечить готовность к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах и дооснастить лаборатории аппаратурой, а также усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод, отработать межведомственное взаимодействие на случай вспышки холеры, принять дополнительные меры по обеспечению запасов диагностических средств и реагентов.
«Региональным минздравам рекомендовано обеспечить готовность больниц и лабораторий, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации», – говорится в документе Роспортребнадзора.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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