В Индии и Пакистане установившаяся жара вызывает опасение больше, чем COVID-19

Министр Пакистана по изменению климата Шерри Рехман в пятницу, 29 апреля обратилась к властям страны с призывом принять меры предосторожности, чтобы справиться с небывалой жарой, – сообщает телеканал Channel News Asia.

В эфире телеканала Рехман сказала: «Южная Азия, в частности Индия и Пакистан столкнулись с рекордной жарой, которая продолжается с начала апреля. В некоторых частях Пакистана жара достигает 47 градусов по Цельсию».

В свою очередь, представитель минздрава Индии заявила: «К нам поступает много пациентов, перенесших тепловой удар или другие болезни, связанные с жарой, 60-70% пациентов школьного возраста».

«Из-за сильной жары проблемы со здоровьем вызывают у властей страны большее беспокойство, даже больше, чем ожидаемая очередная волна COVID-19», – заявили в минздраве Индии.

Исламабад, Иван Бабурин

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