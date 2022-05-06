В США выявлено более ста случаев «необъяснимого гепатита» у детей, пятеро из них умерли

Органы здравоохранения США в пятницу, 6 мая, объявили о выявлении 109 случаев «необъяснимого гепатита» у детей, пятеро из которых умерли, – сообщает агентство AFP.

На пресс-конференции представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC) сообщил, что «в Соединенных Штатах случаи необъяснимого гепатита были выявлены в 25 штатах и ​​​​территориях США, и средний возраст заболевших детей составляет всего два года»

Заместитель директора по инфекционным заболеваниям CDC Джей Батлер, желая положить конец слухам, циркулирующим в Интернете, заявил, что из-за своего юного возраста дети по большей части не имели права на вакцинацию против Covid-19.

«Вакцинация против Covid-19 не является причиной этой болезни. Однако, сама инфекция Covid-19 не исключается как потенциальная причина. Тем не менее, CDC отдает предпочтение следу определенного типа аденовирусов – вирусов, которые довольно распространены, но ранее не было известно, что они вызывают случаи гепатита у здоровых детей», – сказал Батлер.

Агентство AFP также сообщает, что британские органы здравоохранения объявили в пятницу,6 мая, что в Соединенном Королевстве выявлено около 163 случаев заболевания «необъяснимым гепатитом».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»