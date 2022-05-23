В Нидерландах шестеро гомосексуалов заразились обезьяньей лихорадкой

Национальный институт здравоохранения страны (RIVM) Нидерландов в понедельник, 23 мая, сообщил, что шесть человек в заразились оспой обезьян. Во всех случаях речь идет о мужчинах нетрадиционной сексуальной ориентации, – сообщают СМИ.

Также сообщается, что некоторые из инфицированных побывали на фестивале Darkland в Бельгии.

Как сообщает сайт фестиваля, «Darklands Antwerp – один из крупнейших в мире фетиш-фестивалей, предлагающий убежище отважным геям, стремящимся расширить свои сексуальные горизонты».

Амстердам, Иван Бабурин

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