В России стартовали клинические испытания уникального препарата для лечения рака груди

В России начались клинические испытания инновационного препарата для лечения рака груди. Об этом сообщается на сайте Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН. Отмечается, что это первый в России противоопухолевый препарат, созданный основе генно-модифицированного онколитического вируса.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, центром «Вектор» в партнерстве с ООО «Онкостар». Клинические испытания проводятся в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Петрова.

«В середине мая препарат ввели первой пациентке. Она находится под постоянным наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, побочных эффектов не обнаружено. Сейчас в эксперимент включают вторую пациентку», – сообщил, один из авторов разработки, завлабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер. По его словам, первая фаза клинических испытаний, как ожидается, займет около двух лет, потому что «препарат абсолютно новый, первый в своем классе».

Как отметили в научном институте, лекарственное средство создано на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. «Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, синтезирующий белок-убийцу раковых клеток», – говорится в сообщении.

Целью первой фазы клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата. Желающие принять участие в исследовании могут заполнить анкету на сайте НМИЦ онкологии им. Петрова.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»