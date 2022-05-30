В Испании подтверждено 120 случаев обезьяньей оспы

Минздрав Испании в понедельник, 30 мая, заявил о, по меньшей мере, 120 подтвержденных случаев заражения людей оспой обезьян, – сообщает издание El Periodico.



В сообщении ведомства говорится: «Институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян».

Ранее испанские власти информировали о 98 инфицированных. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Мадриде – 76 подтвержденных и 48 предполагаемых



В соседней Португалии в понедельник зафиксировано 96 инфицированных, что на 22 выше показателя, озвученного в пятницу, – сообщает португальское издание «Publico»



В свою очередь, агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) в понедельник, 30 мая, сообщило о 71 новом случае заражения. Общее число подтвержденных случаев в Соединенном Королевстве возросло до 179.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

Мадрид, Иван Бабурин

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