Минздрав РФ: В России уменьшается число курильщиков

Глава минздрава России Михаил Мурашко в понедельник, 30 мая, заявил, что в стране доля курильщиков снизилась до 20,3 процента, – сообщает РИА Новости.

Мурашко, в частности, сказал: «Распространенность курения в нашей стране снижается. Если в 2009 году курили 39,5 процента взрослого населения, то в 2020 году доля курильщиков составила 21,5 процента, а в 2021 году – 20,3 процента. Число курильщиков сократилось почти на 6%».

Мурашко объяснил снижение распространенности курения результатом антитабачной политики, которая реализуется для сохранения здоровья жителей. Также министр здравоохранения напомнил, что в России нельзя курить в общественных местах и на работе, запрещена продажа насвая, а также табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и прочих учреждениях, кафе, ресторанах, барах и гостиницах.

Глава минздрава также напомнил, что «мы все еще живем в условиях пандемии, и курильщики являются одной из уязвимых групп населения для новой коронавирусной инфекции. Курение до и после заболевания несет дополнительную токсическую нагрузку на организм, усугубляет состояние пациента и ухудшает общий прогноз выздоровления и дальнейшего восстановления организма».

Москва, Иван Бабурин

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