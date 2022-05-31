ВОЗ назвал табак угрозой для планеты во всех смыслах

В опубликованном во вторник отчете под названием «Табак – яд для нашей планеты» Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу по поводу воздействия табачной отрасли на окружающую среду.

Помимо своего воздействия на здоровье населения, табачная промышленность также наносит значительный ущерб окружающей среде, помимо огромного загрязнения и выбросов, способствующих изменению климата, предупредила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Табачная промышленность является «одним из крупнейших известных нам загрязнителей», пояснил директор ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Креч, представив отчет с «довольно катастрофическими» выводами.

В документе под названием «Табак – яд для нашей планеты» рассматривается воздействие сектора на окружающую среду в целом, от выращивания растений до производства табачных изделий, включая потребление и отходы.

Согласно отчету, в то время как отрасль несет ответственность за потерю 600 миллионов деревьев, выращивание табака использует 200 000 гектаров земли и 22 миллиарда тонн воды каждый год и выделяет около 84 миллионов тонн CO2.

4500 миллиардов окурков каждый год

«Табачные изделия, которые чаще всего выбрасываются на планете, содержат более 7000 химических соединений, которые после выброса попадают в окружающую среду», – продолжает Рюдигер Креч.

Он отмечает, что каждый из 4,5 миллиарда окурков, которые ежегодно попадают в природу, может загрязнить до 100 литров воды.

Вред табака для здоровья не ограничивается потреблением и отходами: почти четверть производителей табака страдают от болезни зеленого табака, формы отравления никотином через кожу.

5% вырубки лесов в мире

При постоянном контакте с листьями табака люди, работающие с листьями данного растения, потребляют эквивалент никотина, содержащегося в 50 сигаретах в день, объясняет Рюдигер Креч, который указывает, что в этом секторе занято большое количество детей.

Согласно отчету, табак часто выращивают в довольно бедных странах, где часто не хватает воды и возделываемых земель и где эти культуры заменяют жизненно важное производство продуктов питания. Выращивание табака также является причиной около 5% вырубки лесов во всем мире и способствует истощению запасов драгоценной воды.

Значительная часть глобальных выбросов парниковых газов также приходится на переработку и транспортировку табака. ВОЗ также предупреждает о табачных изделиях, которые в значительной степени способствуют накоплению пластикового мусора во всем мире.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»