Россия ограничила поставки птицы еще из четырех штатов США

Поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из американских штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси, начиная со вторника, с 31 мая, ограничил Россельхознадзор.

В ведомстве заявили, решение принято из-за очередной вспышки высокопатогенного гриппа птиц на территории США: «США переживают крупнейшую за последние семь лет вспышку заболевания. Из-за вируса уничтожено порядка 40 млн. кур и индеек на коммерческих птицефермах. В 2022 году страна официально подтвердила уже 217 очагов гриппа птиц на сельхозпредприятиях в 26 штатах».

Сообщается также, что на данный момент экспорт птицеводческой продукции в Россию ограничен из 27 Североамериканских штатов.

Кроме того, в Россельхознадзоре заявили, что в России ограничен транзит живой птицы по территории страны.

Москва, Иван Бабурин

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