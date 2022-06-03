Однояйцевые близнецы-сестры родили детей в один день

Однояйцевые близнецы родили детей в Израиле в один день. При этом, как сообщается, обе сестры родили сыновей, пишет агентство DPA со ссылкой на заявление больницы. Необычный случай зафиксирован в Шаарейской больнице. Сообщается, что сначала рожать приехала тридцатиоднолетняя женщина с отошедшими водами, а вслед за ней приехала и ее сестра – она уже рожала. Оба ребенка родились во вторник на этой неделе.

Это четвертые дети у обеих матерей, причем пол предыдущих детей также удивительно совпал: обе родили двух дочерей и по одному сыну.

«Роды – это исключительное и захватывающее событие», – сказала Джаэль Йишайова, одна из близняшек. – Я рада поделиться этим с моей хорошей подругой, которая также является моей сестрой».

По данным больницы, близнецам выделили общую палату. Джаэль Йишайова также сообщила прессе, что третьи дети родились у женщин с разницей всего в шесть недель. Теперь сестры снова смогут вместе проводить декретный отпуск.

Тель-Авив, Елена Васильева

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