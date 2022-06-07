Взаимодействие с гаджетами с первых лет жизни отрицательно влияет на развитие и память детей

Большое количество времени, проведенное перед экранами телевизоров, со смартфонами или планшетами с первых месяцев жизни, может негативно сказаться на когнитивном и психическом развитии детей.

Новое предупреждение о влиянии гаджетов исходит из исследования Шанхайского университета Цзяо Тонг, опубликованного в журнале JAMA Pediatrics.

В исследовании приняли участие 152 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые были разделены на три группы в зависимости от эволюции привычек взаимодействия с гаджетами. В первую вошли дети, которые на протяжении всего периода исследования сохраняли сниженное воздействие экранов устройств (около 1 часа в день до шести лет); вторые – те, кто контактировал с гаджетами понемногу в первые годы жизни, но затем достиг показателя в 4 часа в день. Наконец, в третью группу вошли дети, проводившие много времени перед экранами устройств в первые 2 года жизни (более 2,5 часов), но затем стабилизировавшиеся на среднем уровне потребления (около 2 часов).

Тесты, проведенные в конце периода испытаний, показали, что по сравнению с детьми, которые умеренно пользовались электронными устройствами, обе группы с высоким потреблением показали худшие интеллектуальные способности (-8,23% и -6,68% для двух групп соответственно). Особенно пострадали рабочая память, скорость рассуждений и словесное понимание. Кроме того, у этих детей также был несколько повышенный риск (около 2%) пострадать от психологических и поведенческих проблем, в частности, от проблем с вниманием и гиперактивности.

«При нынешнем распространении цифровых продуктов результаты исследования могут помочь родителям осознать важность как возраста, так и продолжительности воздействия с гаджетами в раннем детстве», – заключают исследователи.

Пекин, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»