Один бокал вина, выпиваемый каждый день, безопаснее для здоровья, чем бутылка вина, выпитая за вечер

Ученые обнаружили, что употребление одного бокала вина каждый вечер, а не семи за раз, снижает вероятность того, что люди станут алкоголиками.

В исследовании, которое шло 9 лет, приняла участие одна тысяча американцев в возрасте от 30 лет и старше.

Доктор Чарльз Холахан, руководитель исследования и профессор психологии Техасского университета в Остине, рассказал, что не все единицы потребляемого алкоголя одинаковы по воздействию на организм.

«Это означает, что человек, чье общее потребление составляет семь напитков в субботу вечером, представляет больший профиль риска, чем тот, чье общее потребление составляет ежедневный напиток за ужином, даже если их средний уровень потребления алкоголя одинаков», – сказал он.

Национальная служба здравоохранения рекомендует мужчинам и женщинам регулярно выпивать не более 14 порций в неделю – около шести пинт пива или 10 небольших бокалов вина.

Но он предостерегает от употребления более пяти порций за один раз – трех бутылок пива или полбутылки вина.

Команда исследователей из Техаса заявила, что закономерность употребления этих напитков – например, все в один день или в течение недели – упускается из виду в исследованиях, что маскирует пьянство.

Чтобы лучше понять привычки умеренного употребления алкоголя и их влияние, исследователи изучили две анкеты, заполненные 1229 умеренно пьющими людьми с разницей в девять лет.

Умеренное употребление алкоголя определялось как не более одной порции в день для женщин и двух порций в день для мужчин.

Но исследователи не уточнили, какой вид алкоголя считается одним напитком.

Людей классифицировали как имеющих проблемы с алкоголем, если они употребляли алкоголь до такой степени, что подвергались риску травм или эмоциональных или психологических проблем.

Проблемы с алкоголем также включали тех, у кого было желание выпить алкоголь, перед которым люди не могли устоять, им приходилось пить больше алкоголя, чтобы получить тот же эффект, и пить гораздо больше, чем предполагалось.

Результаты, опубликованные в Американском журнале профилактической медицины, показали, что у пьющих, которые злоупотребляли алкоголем, к концу девятилетнего исследования вероятность возникновения проблем с алкоголем оказалась в два раза выше, чем у тех, кто выпивал то же количество, но с интервалом в неделю.

Д-р Холахан отметил: «Большая часть злоупотреблений алкоголем среди взрослых ускользает от внимания общественного здравоохранения, потому что это происходит среди людей, которые пьют в умеренном среднем уровне. Эти результаты указывают на необходимость вмешательств в отношении алкоголя, нацеленных на умеренно пьющих людей, в дополнение к традиционным стратегиям, ориентированным на более высокий риск, но меньшую группу людей, обычно употребляющих много алкоголя».

Доктор Рудольф Моос, соавтор исследования и почетный профессор психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Стэнфордского университета, пояснил: «Как в научных, так и в медийных дискуссиях об умеренном употреблении алкоголя обычно упускается из виду характер употребления алкоголя. Это приводит к тому, что многие пьющие ошибочно полагают, что умеренный средний уровень потребления безопасен, независимо от характера употребления алкоголя».

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»