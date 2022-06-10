Случаи заболевания лихорадкой Ку выявили в Ростовской области

В Ростовской области выявили случаи заболевания людей коксиеллезом, известным как лихорадка Ку. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевших зарегистрировали в Ремонтненском и Сальском районах. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о единичных случаях.

Лихорадка Ку – природно-очаговая зоонозная инфекция, возбудителем которой являются бактерии вида Coxiellaburnetii (II группа патогенности). Заражение происходит от многих видов домашних, промысловых и диких млекопитающих и птиц, а также человека. Инфекция также передается через укусы клещей, контактно-бытовым способом, при употреблении в пищу термически необработанного мяса, а также воздушно-пылевым путем.

У заболевших проявляются общетоксические симптомы, наблюдается развитие бронхита, специфическая атипичная пневмония, поражение центральной нервной системы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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