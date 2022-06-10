В России снизился уровень смертности до «допандемийного» уровня

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе торжественного приема по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН) в пятницу, 10 июня, заявил, что показатели смертности в РФ опустились до уровня ниже, чем до пандемии.

Мурашко, в частности, сказал: «Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее ниже допандемийного».

Москва, Иван Бабурин

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