В Германии наблюдается дефицит крови

Немецкий Красный Крест (DRK) заявил о нехватке запасов крови в стране и в воскресенье, 12 июня, обратился со срочным призывом к донорам сдать кровь, – сообщает немецкое издание RND.

Специалисты DRK сообщили, что дефицит крови в Германии обусловлен отложенными во время локдауна операциями, праздничными днями, возвращением к рекреационным видам спорта и летними отпусками, что привело к снижению количества доноров, готовых сдавать кровь.

Пресс-секретарь службы донорства крови Немецкого Красного Креста Патрик Ноэ по случаю предстоящего 14 июня Дня донора крови, заявил: «В настоящее время мы находимся в критической ситуации – у нас очень высокий спрос на запасы крови в клиниках. Всем, кто никогда раньше не сдавал кровь, сейчас самое время сделать это».

В свою очередь, председатель Немецкого общества трансфузионной медицины и иммуногематологии (DGTI) Хуберт Шрезенмайер также подтвердил, что в поставках препаратов крови в стране существуют «значительные узкие места». По его словам,

«В настоящее время спрос превышает объем пожертвований крови», – сказал Шрезенмайер.

Берлин, Иван Бабурин

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