В Латвии «скорая помощь» перестала выезжать на несрочные вызовы

Руководитель службы скорой помощи Латвии Лиене Ципуле во вторник, 14 июня, заявила, что из-за роста цен на топливо машины «неотложки» перестали выезжать на несрочные вызовы, – сообщает Sputnik Ближнее зарубежье

В эфире местного телеканала Ципуле сказала: «Сотрудники скорой помощи могут выезжать только в крайних случаях. Остальные пациенты отсеиваются. Причина в том, что выделенных средств на покупку топлива уже не хватает».

Как ранее сообщало Центральное управление статистики Латвии, за год средний рост цен на топливо составил 51%. Дизель подорожал на 57,6%, а бензин на 44,9%.

Рига, Иван Бабурин

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