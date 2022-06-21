В Великобритании началась кампания по вакцинации геев от обезьяньей оспы

Британское агентство общественного здравоохранения (UKHSA) во вторник, 21 июня, выступило с рекомендацией сделать прививку от обезьяньей оспы мужчинам-геям, которые считаются «группой риска». По состоянию на 16 июня в Великобритании зарегистрировано 793 случая заражения оспой обезьян, – сообщает агентство AFP.

В пресс-релизе UKHSA говорится: «Несмотря на то, что обезьяньей оспой может заразиться любой человек, текущие данные показывают более высокие показатели передачи заболевания среди геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Обезьянья оспа – это инфекция, не передающаяся половым путем, однако ей можно заразиться при тесном контакте, например, при половом акте».

Британские власти рекомендуют геям, которых врачи считают группой повышенного риска, применять вакцину Imvanex. Это касается, в частности, «тех, кто имеет несколько партнеров и участвует в групповых половых связях».

Как сообщает AFP, обычно вирус циркулирует в Центральной и Западной Африке, за пределами Европы вирус в настоящее время присутствует в Австралии, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Южной Америке. В мире с 1 января по 15 июня, в общей сложности, было зафиксировано более 2100 случаев заражений обезьяньей оспой.

Лондон, Иван Бабурин

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