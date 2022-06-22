США первыми в мире начали прививать от ковида младенцев и детей до 6 лет

США стали первой страной в мире, которая начала делать инъекции матричной РНК-вакцины от ковида младенцам и детям в возрасте до пяти лет.

Во вторник, 21 июня, Соединенные Штаты начали по этому поводу официальную кампанию. Некоторые родители приняли решение о вакцинации с большим восторгом.

«Мы в восторге», – говорит Амиша Вакил, мать двух трехлетних мальчиков. Один из близнецов перенес три операции на открытом сердце в первые пять месяцев жизни. «У него очень высокий риск, так что вы знаете, мы жили в изоляции на протяжении всей пандемии, – добавляет его мама. – Теперь у него есть небольшая защита, которая ему очень помогает».

«Это исторический шаг, монументальный шаг вперед, – сказал президент США Джо Байден на старте детской вакцинации. – Впервые в нашей борьбе с этой пандемией почти каждый американец может получить доступ к жизненно важным вакцинам».

Агентство по лекарственным средствам США (FDA) на прошлой неделе одобрило для детской вакцинации препараты от Pfizer и Moderna.

Европейское агентство по лекарственным средствам в настоящее время рассматривает вакцину Moderna для использования для детей в возрасте до шести лет и может последовать решению США. Дети в возрасте от шести месяцев до четырех лет не так сильно подвержены риску инфицирования, как взрослые. Но масштаб заражения привел к более чем 45 000 госпитализациям и почти 500 смертельным случаям из более чем миллиона в общей сложности в группе детей от 0 до 4 лет в Соединенных Штатах с начала пандемии.

Согласно опросу Kaiser Family Foundation, проведенному в мае, только каждый пятый родитель детей в возрасте до пяти лет хотел бы провести им немедленную вакцинацию.

Вашингтон, Елена Васильева

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