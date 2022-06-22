США хотят радикально снизить уровень никотина в сигаретах. Эта инициатива является частью более крупной программы здравоохранения по снижению смертности от рака, которую президент Джо Байден пообещал сократить на 50% за 25 лет.

Американское агентство по лекарственным средствам (FDA), которое регулирует табачный рынок, должно представить свои предложения на данный счет, которые, конечно, вызовут ожесточенную борьбу со стороны табачной промышленности. «Никотин вызывает сильное привыкание», – сказал глава FDA Роберт Калифф. – Никотиновая зависимость является основной движущей силой устойчивого использования продуктов с никотином. Создание сигарет и других продуктов из табака с минимальной или не вызывающей привыкания дозировкой поможет спасти жизни» . Ожидается, что этот процесс займет годы и может быть отложен из-за судебного разбирательства или отменен грядущей администрацией, дружественной табачному лобби.

Эта инициатива является частью более крупной программы здравоохранения по снижению смертности от рака, которую президент Джо Байден пообещал сократить на 50% за 25 лет. Рак является второй ведущей причиной смерти в Соединенных Штатах после сердечно-сосудистых заболеваний. Табак является основной предотвратимой причиной смерти в стране: ежегодно регистрируется 480 000 связанных с табаком смертей.

FDA, долгое время выступавшее за снижение уровня никотина в сигаретах, в апреле 2021 года обязалось запретить продажу сигарет с ментолом, что «спасет сотни тысяч жизней». Сигареты с ментолом считаются воротами к курению, побуждая, в частности, молодых людей начать курить. Администрация Дональда Трампа ранее запретила большинство вкусов электронных сигарет, за исключением ментола. А в конце 2019 года Конгресс принял закон, повышающий минимальный возраст для покупки табака и электронных сигарет по всей стране с 18 до 21 года.

Вашингтон, Елена Васильева

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