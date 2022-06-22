Пандемия ковида еще не закончилась – глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал правительства стран мира не поддаваться впечатлению, что пандемия COVID-19 закончилась. Он предупредил, что риск развития новых опасных вариантов коронавируса остается очень реальным.

Как сообщает Sky News, Гебрейесус признал, что число зарегистрированных инфекций и смертей упало на 90 процентов по сравнению с январским пиком. Он отметил, что это также стало причиной снятия ограничений во многих странах.

Выступая в Индонезии, где проходит встреча министров здравоохранения G20, которая объединяет крупнейшие экономики мира, Тедрос отметил, что ВОЗ по-прежнему обеспокоена отсутствием тестирования. «Из-за малого количества тестов и секвенирования мы не воспринимаем развитие вируса», – предупредил он.

Глава ВОЗ также выразил обеспокоенность тем, что уроки, извлеченные из пандемии SARS-CoV-2, будут забыты, после чего пренебрежение проблемой снова спровоцирует панику на фоне роста заболеваемости.

Поводы для обеспокоенности у ВОЗ есть. К примеру, заболеваемость растет в Германии. В понедельник министр здравоохранения страны Карл Лаутербах снова призвал пожилых людей и блюдей с хроническими заболеваниями пройти ревакцинацию.

Число случаев SARS-CoV-2 в Германии снова растет, и Лаутербах предупредил о новой волне. «К сожалению, прогнозируемая летняя волна стала реальностью», – заявил медицинский чиновник телеканалу Mitteldeutscher Rundfunk. По его словам, эффект спада заболевемости, который проявлялся в предыдущие годы, в этом году не проявился. Лаутербах сослался на то, что текущий, более заразный подвариант BA.5, быстро распространяется, а также на то, что в стране отменены все меры по профилактике заболеваемости.

«Я рекомендую пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, пройти повторную вакцинацию», – сказал министр. Вакцинацию также рекомендует Дирк Хайнрих, президент Немецкой медицинской ассоциации. «Те, кто еще не был вакцинирован, должны быть вакцинированы сейчас, чтобы избежать тяжелого течения болезни», – сказал он.

Женева, Елена Васильева

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