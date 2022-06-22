В Великобритании объявлена ЧС национального масштаба

В Великобритании объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба в связи с обнаружением в канализации Британской столицы следов вируса полиомиелита, – сообщает телеканал Sky.

Следующий уровень чрезвычайного положения, предполагающий вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус, может быть объявлен, если в дальнейшем найдут новые образцы возбудителя полиомиелита.

По информации Sky, с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне нашли несколько близкородственных вирусов полиомиелита.

Как сообщает телеканал, вирус мог попасть в канализацию Лондона от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена, например Пакистане, Афганистане или Нигерии.

Лондон, Иван Бабурин

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