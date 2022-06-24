Женщины, перенесшие выкидыш или антенатальную гибель плода, подвергаются значительно большему риску инсульта в более позднем возрасте, сообщает Daily Mail.

Эксперты изучили глобальные данные и обнаружили, что у женщин, у которых случился выкидыш три или более раз, на 35% больше шансов пережить не смертельный инсульт в течение жизни.

Один выкидыш связан с 7-процентным повышенным риском не смертельного инсульта, а два – с 12-процентным повышением риска.

Риск смерти от инсульта у женщни, переживших выкидыш или потерю плода до рождения, также выше по сравнению со средним показателем у женщин, успешно родивших. У женщин с одним выкидышем риск был повышен на 8%, у двух – на 26%, а у трех – на 82%.

Исследователи предположили, что связь между бесплодием и повышенным риском инсульта может быть связана с такими состояниями, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ).

Сужение кровеносных сосудов сердца также может объяснить повышенный риск инсульта у женщин, у которых в анамнезе были рецидивирующие мертворождения или выкидыши.

Москва, Елена Васильева

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