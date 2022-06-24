Ученые разработали тест, указывающий на риск ранней смерти

Тест на раннюю смерть придумали бразильские ученые. Они наблюдали 2000 человек в возрасте от 50 до 75 лет и обнаружили, что добровольцы, которые не смогли пройти тест «Фламинго», имели на 84% больше шансов умереть рано по сравнению с теми, кто прошел тест с легкостью.

Балансирование на одной ноге

Исследователи из Бразилии обнаружили, что те, кто не смог выполнить упражнение «Фламинго», почти в два раза чаще умирали раньше, чем те, кто мог.

Более 1700 участников в возрасте от 50 до 75 лет прошли различные фитнес-тесты, в том числе стояние на одной ноге в течение 10 секунд без какой-либо поддержки.

Упражнение заключалось в том, чтобы поставить переднюю часть одной ноги на заднюю часть противоположной голени, руки при этом надо держать по бокам , а глядеть прямо перед собой.

В ходе исследования, проведенного исследователями из клиники лечебной физкультуры CLINIMEX в Рио-де-Жанейро, за каждым участником наблюдали в среднем в течение семи лет. В итоге умерло 123 человека.

Результаты, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, показывают, что те, кто не может стоять без поддержки на одной ноге в течение 10 секунд, на 84% чаще умирают от любой причины.

Это ни в коем случае не означает, что проблемы с балансом являются фактической причиной смерти.

Но ведущий исследователь доктор Клаудио Хиль Араужо отмечает, что хороший уровень баланса необходим для повседневной жизни, а потеря баланса «вредна для здоровья».

Таким образом, тест «обеспечивает быструю и объективную обратную связь для пациента и медицинских работников в отношении статического равновесия». Это «добавляет полезную информацию о риске смертности среди мужчин и женщин среднего и старшего возраста».

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»