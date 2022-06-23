Австриец привез из Камбоджи супергонорею

Медики Австрии ЕС высказывают большую озабоченность – Европе грозит новый устойчивый штамм супергонореи.
Как пишет Daily Mail, ученые предупредили, что супергонорея представляет собой «серьезную глобальную угрозу».
С проблемой врачи столкнулись весной этого года: не названный мужчина в возрасте 50 лет имел не защищенный секс с проституткой во время отпуска в Камбодже в апреле.
Пять дней спустя, когда он вернулся домой, он почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам.
Медицинские анализы показали, что у него гонорея, и ему дали стандартные антибиотики.
В то время как лекарства заставили его симптомы исчезнуть, у мужчины все еще был положительный результат, что означало, что лечение технически не удалось.
Врачи назвали его штамм «чрезвычайно устойчивым к лекарствам» и отличающимся от тех, что наблюдались раньше.
Они предупредили, что гонорея может стать неизлечимойи будет распространяться в популяции.
Ведущий автор отчета, доктор Соня Пляйнингер из Австрийского агентства по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, заявила, что такие штаммы «представляют серьезную глобальную угрозу для общественного здравоохранения».
«Если таким штаммам удастся установить устойчивую передачу, многие случаи гонореи могут стать неизлечимыми», – сказала она.
Авторы добавили, что новые лекарства, нацеленные на бактерии гонореи, и/или создание эффективной вакцины против гонореи имеют решающее значение для ограничения воздействия устойчивых к лекарствам штаммов.
В конечном итоге мужчину пролечили недельным курсом амоксициллина и клавулановой кислоты, комбинированным лечением антибиотиками. Позже он дал отрицательный результат.
Однако отследить камбоджийского секс-работника не удалось, а это означает, что ситуация может повториться, пишет медицинский журнал Eurosurveillance .
Вена, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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