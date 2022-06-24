ВОЗ решает, несет ли в себе угрозу оспа обезьян

ВОЗ анонсировало совещание, на котором будет обсуждаться вопрос опасности вспышки оспы обезьян. Напомним, случаи заболевания начали появляться около двух месяцев назад и распространяться по миру. На сегодняшний день насчитывается 3600 эпизодов заражения данным заболеванием. Оспа проявляется высокой температурой и быстро прогрессирует до сыпи. Заболевание, до сих пор встречавшееся в дюжине африканских стран, обычно проходит спонтанно через две-три недели. Случаев смерти от него не было.

В ВОЗ в пятницу будет решаться вопрос о том, вызывает ли оспа самый высокий уровень тревоги и можно ли назвать ситуацию «чрезвычайной в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Женева, Елена Васильева

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