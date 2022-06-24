В США отменили право на аборт

Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил конституционные гарантии права на аборт, пересмотрев дело «Роу против Уэйда» 1973 года, – сообщают СМИ.

В заявлении Верховного суда Соединенных Штатов говорится: «Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям».

Сообщается, что в США Миссури стал первым штатом, который сразу после решения Верховного суда объявил, что право на аборт будет ограничено.

Как отмечают американские СМИ, вопрос о праве женщин распоряжаться своим телом – один из самых острых в США. Демократы традиционно отстаивают свободу выбора, республиканцы, стремясь к ограничению абортов, заявляют, что выступают за право еще не рожденного младенца на жизнь.

Вашингтон, Иван Бабурин

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