Пациенту сломали ключицу и порвали сухожилие в больнице на Сахалине

Суд на Сахалине частично взыскал с районной больницы и регионального минздрава компенсацию морального вреда в пользу местного жителя за ненадлежащее оказание медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Смирныховского районного суда Сахалинской области.

Согласно материалам дела, истец 24 ноября 2019 года вывихнул левую ключицу и обратился за медпомощью в Смирныховскую центральную районную больницу. Врач под наркозом вправил вывих, сделал повязку и отправил домой.

Однако, как оказалось, медик при выполнении манипуляций сломал пациенту ключицу в двух местах и порвал сухожилие. Состояние здоровья мужчины ухудшилось, и на следующий день другой врач сделал ему операцию. Теперь он не может работать и является инвалидом второй группы, говорится в исковом заявлении. По мнению сахалинца, врач-хирург причинил ему нравственные и физические страдания. Он обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей с больницы и минздрава области.

Представители медучреждения не признали исковые требования и просили суд отказать в удовлетворении иска. Суд назначил независимую комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Она показала, что обследование проведено не в полном объеме, диагноз был установлен неверно, а проведенное лечение не соответствовало характеру имеющихся повреждений.

В итоге суд, изучив все обстоятельства дела, «с учетом принципа разумности и справедливости» частично удовлетворил исковые требования жителя Сахалина, говорится в сообщении. С больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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