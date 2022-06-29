Дети, рожденные с помощью ЭКО, более умны и эмоциональны

Дети, рожденные с помощью ЭКО, умнее своих сверстников, но более склонны к проблемам с психическим здоровьем, чем дети, зачатые естественным путем.

Эксперты Хельсинкского университета наблюдали за 280 000 молодых людей, родившихся в Финляндии в период с 1995 по 2000 год до достижения ими 18-летия.

Младенцы, рожденные с помощью методов ВРТ, лучше учились и реже бросали среднюю школу.

Однако у них был несколько более высокий риск диагностировать проблемы с психическим здоровьем, особенно тревогу или депрессию.

Исследователи говорят, что лучшая успеваемость среди детей, родившихся после ЭКО, может быть связана с тем, что позволить себе эту процедуру могут семьи с более высоким доходом. Соответственно, и в развитие детей такие родители вкладываются больше.

Повышенный риск проблем с психическим здоровьем оставался даже при сравнении детей, рожденных с помощью ЭКО, с братьями и сестрами, зачатыми естественным путем.

Исследователи предположили, что родители, прошедшие ЭКО, могут быть более внимательными к здоровью своего ребенка и чаще водить его к врачу.

Доктор Ханна Ремес, исследователь из Хельсинкского университета и ведущий автор исследования, предположила, что пары могут страдать от депрессии и беспокойства в ответ на свои трудности с зачатием, что подвергает их ребенка «более высокому риску возникновения проблем с психическим здоровьем».

В качестве альтернативы, родители, использовавшие вспомогательное зачатие, «могут больше опасаться за благополучие своего ребенка» и чаще водить его к врачу или в больницу, что повышает вероятность того, что у них будут диагностированы проблемы с психическим здоровьем, а также другие состояния.

Команда отметила, что самому старшему ребенку ЭКО в мире всего 43 года, поэтому исследования по этой теме относительно новые.

Но из-за роста популярности ЭКО очень важно уже понимать долгосрочные последствия для детей и молодежи, говорят они.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»