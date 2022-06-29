США начинают масштабную прививочную кампанию против обезьяньей оспы. В первую очередь она коснется геев

Соединенные Штаты начинают широкомасштабное распространение вакцины против оспы и расширят круг лиц, которым она будет рекомендована. Об этом сообщил координатор противоэпидемических мероприятий Белого дома Ашиш Джа. Ожидается, что в ближайшие недели почти 300 000 доз вакцины Jynneos будут напралены в больницы страны, а к осени масштаб увеличится до 1,3 миллиона доз.

По данным органов здравоохранения, на сегодняшний день в США подтверждено 306 случаев заражения оспой, но фактическое число инфицированных, вероятно, намного выше. Теперь власти рекомендуют всем, кто считает, что они могли заразиться, пройти вакцинацию. До сих пор вакцинация рекомендовалась только людям, которые находились в тесном контакте с инфицированным человеком.

Большинство инфицированных в Соединенных Штатах – это мужчины, имевшие гомосексуальные связи, и поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют делать прививки, например, геям, проживающим в странах с более высоким уровнем заболеваемости.

До недавнего времени оспа обезьян встречалась в основном в африканских странах, но в мае этого года она начала распространяться в Европе, а также в США. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано около 4700 случаев в 49 странах, в том числе в Чехии. Заболевание обычно протекает легко и проявляется лихорадкой, головной болью и типичной сыпью.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»