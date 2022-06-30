В Великобритании врачи выявили деменцию у шестилетнего мальчика

В Великобритании у шестилетнего мальчика выявили болезнь Баттена – детскую деменцию. Об этом сообщает Daily Express.

Первые пять лет Кайден Трейнор, проживающий с семьей в Эдинбурге, ничем не отличался от других детей. Но затем он стал слишком рассеян, начал забывать имена друзей и родственников, зрение ухудшилось.

Поначалу медики списывали симптомы на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), но затем поставили диагноз – болезнь Баттена.

«Почему-то о детской деменции почти не говорят, считается, что слабоумие – это старческий диагноз. Но мы боремся за жизнь нашего сына уже шесть лет, его состояние только ухудшается», – рассказала мать мальчика Валери Трейнор.

Врачи не делают положительных прогнозов в отношении Кайдена. По их словам, ребенок в скором времени полностью потеряет память.

Лондон, Зоя Осколкова

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