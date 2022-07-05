Чрезмерное употребление жидкости может вызвать большие проблемы

Все клетки в организме нуждаются в воде для нормального функционирования. Таким образом, достаточный питьевой режим может предотвратить ряд проблем. Но найти правильную границу может быть совсем не просто. В то время как многие из нас потребляют очень мало жидкости, другие потребляют ее слишком много.

Каждый из нас индивидуален, и поэтому не существует единой формулы, позволяющей определить идеальное количество жидкости, которое необходимо выпивать ежедневно.

В этом контексте эксперты чаще всего используют правило восьми стаканов в день, которое они регулируют в зависимости от среды, в которой вы находитесь, вашего режима тренировок, общего состояния здоровья и того, беременны вы или кормите грудью.

Женщины в возрасте от 19 до 30 лет должны выпивать около 2,7 литров воды в день. Мужчинам того же возраста нужно около 3,7 литров.

Что происходит, когда вы пьете слишком много жидкости?

Употребление слишком большого количества воды может вызвать водное отравление, интоксикацию или нарушение работы мозга. Это происходит, когда в клетках (включая клетки мозга) слишком много воды, что приводит к их набуханию.

Когда клетки головного мозга набухают, они вызывают внутримозговое давление. При этом человек может быть сбит с толку, сонлив и у него может болеть голова, как и при недостаточном потреблении жидкости.

Это также может вызвать повышение артериального давления и, наоборот, замедление сердечного ритма (брадикардию).

В то же время причиной этих проблем является низкий уровень натрия, так называемая гипонатриемия. Натрий является очень важным элементом, который помогает поддерживать баланс жидкости внутри и снаружи клеток. Когда его уровень падает из-за большого количества воды в организме, жидкости попадают в клетки, которые затем набухают и подвергают организм риску судорог. После этого человек может впасть в кому или даже умереть.

Как узнать, потребляете ли вы слишком много жидкости?

В первую очередь вас насторожит цвет мочи. Обычно он варьируется от бледно-желтого до цвета чая, в зависимости как от потребления жидкости, так и от количества пигмента уробилина. Если ваша моча почти прозрачна, как вода, то это явный признак того, что вы выпили слишком много жидкости за короткий промежуток времени.

Частое мочеиспускание также может указывать на проблему. В среднем следует ходить в туалет 6-8 раз в день. Если вы ходите более 10 раз в день, значит, вы потребляете слишком много жидкости – вы пьете слишком много кофе (кофеина) или алкоголя.

Тошнота и рвота также могут считаться симптомами гипергидратации. Когда вы даете своему организму слишком много воды, почки не могут удалить лишнюю жидкость, и она затем накапливается в организме, что может вызвать тошноту, рвоту или диарею.

Как и обезвоживание, гипергидратация также может вызывать пульсирующую головную боль. Избыток воды в организме приводит к падению уровня солей в организме и набуханию клеток. Этот отек заставляет его увеличиваться, и клетки мозга давят на череп, и это давление затем ответственно за пульсирующую головную боль. В то же время это также может привести к повреждению головного мозга и проблемам с дыханием.

Также может произойти изменение цвета рук, ног и губ . При гипергидратации часто возникают отеки рук и ног, а также изменение цвета конечностей и губ.

Конечности могут начать страдать судорогами. Когда уровень электролитов падает из-за употребления слишком большого количества воды, баланс тела также снижается, и могут возникнуть мышечные судороги.

Стресс и усталость также могут указывать на чрезмерное потребление жидкости. Если вы пьете слишком много жидкости, почки перегружаются. Затем происходит гормональный ответ, который вызывает у вас стресс и усталость.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»