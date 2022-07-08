У космонавтов возникают проблемы с восстановлением костной массы

Невесомость, которую испытывают космонавты, вызывает значительную потерю костной массы. Многие из них не восстанавливаются даже через год после возвращения на Землю. Об этом следует из исследования, о котором сообщает The Guardian. По мнению авторов исследования, истончение костей может стать «большой проблемой» для будущих миссий на Марс.

Предыдущие исследования показали, что астронавты теряют от одного до двух процентов своей костной массы за каждый месяц, проведенный в космосе. Во время полета, который длится полгода, человек теряет до 12 процентов костной массы, а также мышечную массу. Потеря вызвана микрогравитацией.

«Возможно, через какое-то время мы достигнем устойчивого состояния или продолжим терять костную массу. Я не могу представить, что потеряю ее, пока у нас ничего не останется», – говорит соавтор исследования Стивен Бойд.

Чтобы узнать, как астронавты восстанавливаются после возвращения на Землю, исследователи просканировали запястья и лодыжки 17 астронавтов до, во время и после их пребывания на Международной космической станции (МКС).

«Костная масса, которую астронавты потеряли в космосе, была равна той, которую они потеряли бы на Земле всего за несколько десятилетий», – сказал соавтор исследования Стивен Бойд из Университета Калгари в Канаде, который возглавляет Институт костей и костей Маккейга. Здоровья суставов.

Исследователи обнаружили, что плотность большеберцовой кости девяти астронавтов не полностью восстановилась после года на Земле. Им все еще не хватало приблизительно 10 лет костной массы. Те, кто выполнил самые длительные миссии, которые длились от четырех до семи месяцев на МКС, восстанавливались медленнее всего.

«Чем больше времени вы проводите в космосе, тем больше костной массы теряете», – отметил Бойд.

По его словам, это вызывает опасения по поводу запланированных миссий на Марс, в ходе которых астронавты могут провести в космосе до нескольких лет. Однако исследователи пока не знают, будет ли и дальше ухудшаться истончение костей во время столь длительного пребывания в космосе.

«Если представить кости тела как Эйфелеву башню, это будет так, как если бы некоторые из соединительных металлических стержней, скрепляющих структуру, были потеряны, – поясняет Стивен Бойд. – Возможно, через какое-то время мы достигнем стабильного состояния или продолжим терять костную массу. Я не могу представить, что ее можно потерять всю».

Модельное исследование 2020 года предсказывает, что 33 процента астронавтов будут подвержены риску остеопороза во время трехлетнего полета на Марс.

Исследования, которые в настоящее время проводят ученые на астронавтах, проведших не менее года на борту МКС, могут дать некоторые ответы. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, также показало, как космический полет меняет структуру самих костей.

«Если представить кости тела как Эйфелеву башню, то это будет так, как если бы некоторые из соединительных металлических стержней, скрепляющих структуру, отсутствуют», – описал Бойд. «И когда мы вернемся на Землю, мы укрепим то, что осталось, но на самом деле не будем создавать новые стержни», – добавил он.

«Через сутки я снова почувствовал себя землянином»

Исследование также показало, что некоторые упражнения лучше других подходят для поддержания костной массы. Например, упражнение под названием становая тяга оказалось значительно более эффективным, чем бег или езда на велосипеде, что говорит о том, что в будущем космонавты должны больше сосредоточиться на укреплении нижней части тела.

По словам Бойда, астронавты, которые в основном были физически здоровыми мужчинами в возрасте 40 лет, обычно не замечали резкой потери костной массы.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»