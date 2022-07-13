Россиянин заболел лихорадкой Западного Нила

В Волгоградской области зарегистрировали первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, лихорадкой заболел житель Городищенского района. «Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации первого случая заболевания лихорадкой Западного Нила на территории Волгоградской области ", – говорится в сообщении.

Как правило, источником инфекции становятся птицы – водные или кормящиеся на земле (голуби, вороны). Одним из факторов активизации природного очага заболевания является установившаяся высокая среднесуточная температура воздуха.

Лихорадкой Западного Нила можно заболеть от укуса комара. У инфицированного наблюдаются симптомы общей интоксикации, головные и мышечные боли, сыпь. Кроме того, в тяжелых случаях лихорадка может привести к развитию серозного менингита и воспалению тканей головного мозга.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»