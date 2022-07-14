Соль может сократить жизнь мужчины на два года, а женщины – на один

Регулярное потребление соли имеет ряд негативных последствий для нашего организма. Согласно последнему научному исследованию, в котором приняли участие более полумиллиона человек, привычка солить еду может сократить жизнь мужчин на два года, а женщин – на один. Риск преждевременной смерти у этих людей увеличивается на 28%.
Многие из нас считают соль ингредиентом, придающим всем блюдам правильный вкус. Не случайно в западной диете добавление соли за столом составляет от шести до двадцати процентов от общего потребления соли.
Однако чрезмерное потребление соли тесно связано с высоким кровяным давлением или гипертонией. Эффект повышения артериального давления виден почти сразу после употребления пищи с более высоким содержанием соли.
Кроме того, согласно предыдущим исследованиям, соль также негативно влияет на микробиому кишечника, что может поставить под угрозу иммунную систему и в то же время привести к повреждению мелких кровеносных сосудов и тем самым вызвать проблемы с почками или деменцию.
Последнее научное исследование, опубликованное в European Heart Journal, указывает на то, что излишнее потребление соленой пищи действительно может быть причиной преждевременной смерти.
Исследование показало, что мужчины в возрасте 50 лет могут потерять около 2,28 лет жизни из-за чрезмерного потребления соли, в то время как женщины того же возраста могут потерять около полутора лет жизни.
«Даже небольшое снижение потребления соли может быть очень полезным для здоровья», – предупреждает новостной сайт Sky News руководитель этого исследования профессор Лу Ци из Тулейнского университета в Новом Орлеане.
В исследовании учитывались факторы, которые могли повлиять на результаты, в том числе возраст, пол, раса, индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, физическая активность и диета, а также такие заболевания, как диабет, рак и болезни сердца.
Согласно исследованию, риск преждевременной смерти, связанный с избыточным потреблением соли, был немного снижен у людей, которые ели больше фруктов и овощей. Однако разница не была «значительной».
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, мы должны потреблять менее 2 граммов натрия в день, т.е. менее 5 граммов соли.
Москва, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube