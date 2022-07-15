Шведы придумали инновационные таблетки от похмелья

Шведская компания DeFaire Medical в этом месяце начала продавать таблетки, которые, по ее словам, предотвращают похмелье от чрезмерного употребления алкоголя. Она доказала это научным исследованием, о котором в понедельник сообщили телеканал France24 и газета Daily Mail.

Телеканал France24 также указал, что исследование проводилось только на 24 здоровых молодых людях. Кроме того, таблетки Myrkl ускоряют обмен веществ и предотвращают попадание большего количества алкоголя в кровь. Однако это также означает, что препарат снижает действие алкоголя.

Две таблетки следует проглотить примерно за час до планируемого употребления алкоголя. У участников исследования, принимавших таблетки, примерно через час после употребления алкоголя в крови было примерно на 70 процентов меньше алкоголя, чем у тех, кто принимал плацебо.

Коробка с 30 таблетками стоит 30 фунтов стерлингов, что, по мнению британского таблоида Daily Mail, «того стоит».

Исследование проводилось на 24 добровольцах, все из которых были белыми в возрасте до 32 лет. Они были среднего веса и не страдали никакими заболеваниями. Все эти факторы оказывают влияние на распад алкоголя в крови.

Похмелье – то есть побочные эффекты употребления алкоголя, которые проявляются на следующий день и включают головную боль, жажду илиитошноту – можно частично предотвратить, если пить достаточное количество воды или минералки. Однако лучший способ избежать этих последствий – употреблять алкоголь в умеренных количествах или вообще не употреблять, отмечает France24.

Москва, Елена Васильева

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