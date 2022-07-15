Ученые вычислили максимальный срок жизни человека

Ученые считают, что они открыли максимальный возраст, до которого может жить человек. Исследования, проведенные в Нидерландах, определили, что максимальный возрастной предел для женщины составляет 115,7 года, а для мужчин – 114,1 года. Об этом сообщил сервер Indy100, являющийся дочерним интернет-порталом британской газеты The Independent.

К соответствующему выводу пришли статистики из Тилбургского университета и Университета Эразма в Роттердаме. Расчет выполнен на основе изучения данных о 75 000 человек, умерших в Нидерландах за последние 30 лет.

Один из трех ученых, проводивших исследование, профессор Джон Эйнмал, напомнил, что люди в среднем живут дольше, чем раньше.

То, что вычислили ученые в Нидерландах – это ожидаемая продолжительность жизни, которая используется для определения того, как долго человек теоретически может прожить, «если он хорошо о себе позаботится».

Эти результаты совпадают с более ранним исследованием, проведенным в США, где исследователи обнаружили аналогичную «продолжительность жизни» у людей. Они определили, что максимальная нормальная продолжительность жизни человека составляет 90 (или немного больше) лет, при этом ожидаемая продолжительность жизни вряд ли когда-либо превысит 115 лет.

Самая старая женщина прожила 122 года

Француженка Жанна Луиза Кальман (1875-1997) занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгоживущий человек в истории, которая, вопреки подсчетам Эйнмала, «позволила» себе прожить ровно 122 года и 164 дня.

Конечно, неизвестно, будет ли когда-нибудь превзойдено ее первое место. Но Эйнмаль надеется на рецензируемую публикацию своего исследования в течение следующего месяца, что может «открыть возможный ключ к долгой жизни», пишет Indy100.

Согласно последним сообщениям, на данный момент самыми старыми людьми среди женщин являются 118-летняя сестра Андре, французская монахиня, а среди мужчин Хуан Висенте Мора из Венесуэлы, отметивший 27 мая свое 113-летие.

Москва, Елена Васильева

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