ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения объявила сегодня, 23 июля, быстро распространяющуюся вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге для прессы.

По его словам, этой инфекцией уже заразились около 17 тыс. человек в 74 странах.

Глава ВОЗ отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск во всем мире, за исключением Европы, где он высок, сообщает Le Figaro.

Как передает Reuters, объявление чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, предназначено для того, чтобы подать сигнал тревоги о том, что необходимы скоординированные международные ответные меры, которые могут разблокировать финансирование и глобальные усилия по сотрудничеству в области обмена вакцинами и методами лечения обезьяньей оспы.

Ранее гендиректор ВОЗ сообщил, что большое количество случаев заражения этим заболеванием регистрируют в Европе, преимущественно у геев. Оспа обезьян передается при тесном физическом контакте.

До этого эксперты всемирной организации высказывали мнение, что миру не грозит пандемия обезьяньей оспы.

Москва, Наталья Петрова

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