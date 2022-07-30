Второй штат США ввел режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

В штате Нью-Йорк вслед за Сан-Франциско введен режим в пятницу, 29 июля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки оспы обезьян, – сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за оспы обезьян объявили в Сан-Франциско. Там подтвержден 261 случай заболевания. Городские власти полагают, что число заболевших будет расти в течение ближайших двух недель. При этом они отмечают нехватку вакцин.

На сайте администрации штата Нью-Йорк приводятся слова губернатора Кэти Хокул. В частности, она заявила: «После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке. каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян приходится на штат Нью-Йорк».

«Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки заболевания», – сказала Хокул.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, на 29 июля, в штате Нью-Йорк зафиксировано 1 345 случаев заболевания оспой обезьян. Во втором по заболеваемости штате США – Калифорнии – в настоящее время зарегистрировано 799 случаев заражения.

Следует отметить, что на данный момент согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире выявлено более 22 тыс. заболевших оспой обезьян в 79 странах. Более 70% из них зарегистрировано в Европе.

23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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