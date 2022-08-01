4 чашки кофе в день продлевают жизнь

Хорошие новости для всех любителей кофе: те, кто пьет от двух до четырех чашек кофе в день, независимо от добавления сахара, живут дольше, чем те, кто не пьет кофе. Как сообщает New York Post, исследование проводили ученые из двух китайских университетов в городе Гуанчжоу, а результаты опубликовали в Annals of Internal Medicine. Ведущий автор исследования, доктор Тан Лю, сказал, что исследование подтверждает более ранние положительные выводы о пользе употребления кофе для здоровья.

«Предыдущие исследования предполагали связь между потреблением кофе и снижением риска смерти, но не проводили различия между кофе, потребляемым с сахаром или искусственными подсластителями, и кофе, потребляемым без сахара», – сказал Лю.

Его команда получила данные от 171 616 участников опроса UK Biobank в 2006-2010 годах. Это были люди, которые заполнили хотя бы одну анкету о своей диете, в том числе о своих привычках пить кофе, и не страдали раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями – двумя наиболее распространенными известными причинами преждевременной смерти.

Половинка без сахара

Исследователи обнаружили, что 55,4% участников опроса пили кофе без сахара и подсластителей, 14,3% пили кофе с сахаром, 6,1% пили кофе с искусственными подсластителями, а 24,2% вообще не пили кофе. Те, кто пил кофе, были дополнительно проанализированы в зависимости от того, сколько чашек они выпивали в день. За период мониторинга умерло 3177 участников, из них 1725 от рака и 628 от болезней сердца.

После того, как исследователи приняли во внимание другие аспекты образа жизни и факторы здоровья, которые могли повлиять на риск смерти, они обнаружили, что любители кофе в долгосрочной перспективе чувствовали себя лучше – и не имело значения, добавляли ли они сахар в свой кофе.

Польза была наиболее выражена в группе, которая выпивала от двух до четырех чашек в день. В ней риск преждевременной смерти был на 30 процентов ниже, чем у тех, кто не пил кофе. Однако те, кто пил кофе с искусственным подсластителем вместо сахара, жили не намного дольше, чем те, кто вообще не пил кофе. Исследователи считают, что другие факторы здоровья могут играть роль, включая более высокий уровень ожирения и высокое кровяное давление в группе искусственных подсластителей.

По словам Лю, исследование подтверждает предыдущие выводы о пользе кофе – у тех, кто пьет очень мало или очень много кофе, здоровье хуже, чем у тех, кто придерживается золотой середины.

Москва, Елена Васильева

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