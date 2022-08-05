В Камеруне 200 человек погибли от холеры

Вспышка холеры в Камеруне меньше, чем за год, унесла жизни унесла 200 человек. Подсчеты летальности ведутся с октября 2021 года. Всего за это время в стране было зарегистрировано более 10 300 случаев этого заболевания, сообщил министр здравоохранения Манауда Малачи в четверг, 4 августа, в своем твиттере. Холера – острая диарейная болезнь, от которой при отсутствии лечения можно умереть за несколько часов. Она периодически возникает в Камеруне – центральноафриканской стране с населением более 25 миллионов человек.

По словам министра здравоохранения Малачи, эпидемией затронуты пять из десяти регионов Камеруна, в том числе прибрежный регион, в который входит Дуала – экономическая столица, и центральный регион, в который входит столица Яунде.

«Осторожно!!! Давайте соблюдать меры гигиены», – призвал г-н Малачи. Предыдущая вспышка холеры унесла 66 жизней в Камеруне в период с января по август 2020 года.

По оценкам ВОЗ, в начале 2021 года ежегодно в мире регистрировалось от 1,3 до 4 миллионов случаев холеры и от 21 000 до 143 000 смертей от этой болезни.

«Безопасные оральные вакцины против холеры следует использовать в сочетании с улучшенным водоснабжением и санитарией, чтобы ограничить вспышки холеры и способствовать профилактике в районах, которые, как известно, подвержены высокому риску», – говорится в сообщении организации ООН.

Москва, Елена Васильева

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