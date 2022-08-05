Каждый восьмой пациент с подтвержденным ковидом имеет признаки затянувшейся болезни

Среди людей, перенесших коронавирусную инфекцию нового типа, каждый восьмой сохраняет один из характерных симптомов затяжного течения болезни. Он мучает человека в течение длительного времени. Это показывает крупномасштабное исследование, опубликованное в пятницу, 5 августа, в журнале «Ланцет».

Симптомы длинного ковида включают в себя: боль в животе, затруднение и боль при дыхании, мышечные боли, агевзию или аносмию (потеря вкуса или обоняния), покалывание, дискомфорт в горле, приливы или холод, тяжесть в руках или ногах, общую усталость.

«У 12,7% пациентов эти симптомы можно отнести к COVID-19, который они перенесли 3-5 месяцев назад», – заключают авторы исследования, опубликованного в журнале «Ланцет».

Аналитическая работа, проведенная в Нидерландах, и опубликованная в «Ланцете» по своему масштабу и методологии является важной частью для лучшего понимания риска длительного ковида, то есть сохранения длительных симптомов после коронавирусной инфекции, пишет газета «Фигаро». На современном уровне знаний о ковиде становится понятно, что у некоторых пациентов есть последствия, характерные для коронавирусной инфекции, и что они не могут быть объяснены исключительно психосоматическими расстройствами, как первоначально предполагали некоторые врачи. Но частота этих расстройств и, тем более, физиологические механизмы, посредством которых они возникают, во многом неизвестны. Если исследование Lancet не отвечает на этот второй вопрос, оно позволяет лучше прояснить первый – во-первых, потому, что оно проводилось на большом количестве пациентов, речь идет о более 4000 человек. У этих пациентов эпизод Covid-19 был подтвержден ПЦР-тестом или диагнозом врача.

Наконец, и это важное нововведение, ответы этих пациентов сравнили с ответами группы людей, у которых не было ковида. Потому что можно почувствовать один из перечисленных симптомов, который был вызван не ковидом. Фактически, почти 9% людей, у которых не было ковида, имеют один из симптомов, описанных ранее.

Среди бывших пациентов с ковидом эта доля возрастает до 21,4%. Путем вычитания исследователям удается сделать вывод, что чуть более 12% людей, пораженных коронавирусной инфекцией нового типа, имеются последствия, конкретно связанные с болезнью.

Москва, Елена Васильева

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