Ученые выяснили, как снизить риск старческой деменции

Физическая и умственная деятельность, такая как работа по дому, физические упражнения или посещение близких, может помочь снизить риск развития деменции. Об этом говорится в крупном британском исследовании, опубликованном накануне в медицинском журнале Американской академии неврологии. В эксперименте, длившемся примерно 11 лет, приняли участие 501 376 британцев. В начале эксперимента они сообщили о том, как часто они навещают друзей, их уровень образования, как часто они поднимаются по лестнице, как они добираются до работы, где работают и т. д. Результаты исследования показали, что определенные виды деятельности были связаны с более низким риском развития деменции.

К примеру, у людей, которые часто занимались спортом, риск развития деменции был на 35% ниже. Тех, кто часто занимается домашним хозяйством, на 21%, а тех, кто ежедневно посещает семью и друзей, на 15%.

«Нам все еще нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы. Но результаты показывают, что эти простые изменения образа жизни могут быть полезными», – говорится в заявлении автора исследования доктора Хуана Сонга из Сычуаньского университета в Китае.

Поддержание стимуляции мозга является ключевым

Будь то физическая, социальная или умственная деятельность, работа мозга может помочь отсрочить начало деменции или вообще снизить риск развития болезни.

Работа по дому представляет собой как физическую, так и умственную деятельность (иногда ее даже можно считать упражнением). Встречи с близкими – это социальная деятельность, которая также требует умственной стимуляции, в то время как физическая активность требует умственных усилий.

Также важно, чтобы ваши чувства работали должным образом. «Люди, у которых есть проблемы со слухом или зрением, должны приобрести очки или слуховой аппарат. Когда вы не слышите и не видите, вы лишаете свой мозг сенсорной информации. Чтобы снизить риск деменции, вы должны стимулировать ее», – сказал Huffington Post Скотт Тернер, директор программы расстройств памяти в Медицинском центре Джорджтаунского университета.

Физическая активность имеет двойную пользу

Тернер отметил, что еще одним фактором риска развития деменции является диабет. Но даже здесь есть модели образа жизни, которым вы можете следовать, чтобы снизить риск. К ним относятся физические упражнения, соблюдение здоровой диеты и поддержание идеальной массы тела на протяжении всей жизни.

Кроме того, физические упражнения не только помогают снизить риск слабоумия, но и снижают риск развития диабета, что само по себе подвергает вас риску потери памяти.

Внедрять изменения никогда не поздно

Тернер подчеркнул, что независимо от возраста никогда не поздно начать следовать рекомендациям по образу жизни. При этом можно начать с легкого, просто нужно регулярно пылесосить или ходить гулять с соседом.

«Я рекомендую внести как можно больше изменений в образ жизни, чтобы избежать и предотвратить деменцию. Конечно, профилактика лучше, чем лечение», – добавляет он.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»